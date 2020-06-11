Минприроды намерено разрешить строительство на Байкальской природной территории

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минприроды готово разрешить добычу минеральных вод в центральной зоне Байкальской природной территории (БПТ), а также строительство в границах расположенных там населенных пунктов. Министерство подготовило соответствующий проект постановления.

"Проектом постановления, в частности, предлагается разрешить в центральной экологической зоне Байкальской природной территории добывать минеральные, термальные, радоновые воды; строить здания и сооружения в границах населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Кроме того, по мнению представителей Минприроды, необходимо разрешить проводить взрывные работы в водоохранной зоне озера Байкал для размещения автомобильных дорог.

"Предлагаемые изменения направлены, в первую очередь, на защиту интересов и обеспечение привычной жизнедеятельности местного населения, охрану окружающей среды озера Байкал и Байкальской природной территории", - отмечается в сообщении.