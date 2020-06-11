МГУ займется трудоустройством своих студентов и выпускников летом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом студентам и найти постоянную работу выпускникам. Студентам и выпускникам предлагается более десяти вакансий, сообщила в четверг пресс-служба университета.

"Московский университет беспокоится за своих воспитанников и запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам", - говорится в сообщении.

МГУ предлагает несколько форматов занятости для разных соискателей: стажировка/практика, удаленная сезонная (временная) работа, работа с гибким графиком и постоянная работа. Первый формат подразумевает следующие предложения: "Лаборант в ПЦР-лабораторию", "Инженер 3D-печати", "Оператор станка ЧПУ".

"Удаленная, сезонная (временная) работа, работа с гибким графиком - прекрасная возможность применить знания на практике, получить опыт и развиваться в выбранном направлении без отрыва от учебы и других дел <...> Это следующие вакансии: "Инженер-программист", "Инженер-электроник", "Конструктор (инженер-механик)", "Гидрометеоролог (полевой специалист)", "Геофизик-обработчик", Desktop.Netdeveloper, Web.Netdeveloper, "Программист-разработчик C#, C++", "Администратор офиса (секретарь)", - сообщила пресс-служба.

В формате постоянной работы доступны вакансии "Инженер-проектировщик АСУ", "Гидрометеоролог (офисный специалист)", "Геофизик-программист".