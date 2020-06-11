В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Сильные ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидается в Крыму 12-13 июня, возможны повреждения линий электропередач (ЛЭП) и линий связи, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в четверг на сайте МЧС по республике.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 12-13 июня по Крыму, ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высока вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей, частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, ограничить выход в горнолесную местность.