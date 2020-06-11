Переход на второй этап снятия ограничений в Якутии запланирован на 22 июня

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Переход на второй этап снятия ограничений в Якутии ожидается 22 июня. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте регионального правительства.

"На втором этапе, с 22 июня, планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки", - говорится в сообщении. Поэтапный план по снятию ограничений будет приниматься "только при положительной динамике снижения заболеваемости".

Останутся ограничения для прибывающих в республику людей из других регионов. Они будут обязаны изолироваться на две недели, чтобы избежать завоза инфекции. "Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости. Этот вопрос будет рассмотрен после 22 июня", - отмечается в сообщении.

Ранее власти региона продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня. Первый этап снятия ограничений будет введен с 15 июня, когда заработают парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

Всего регионе зарегистрировано 2 822 случая коронавируса, выздоровели 1 589 человек, умерли 19.