Минобрнауки разрешило проводить массовые мероприятия с учетом эпидемической ситуации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ разрешило ряду подведомственных организаций проводить массовые мероприятия с учетом эпидемической ситуации в регионе. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Валерия Фалькова опубликован на сайте ведомства в четверг.

"Руководителям организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ и осуществляющих музейную деятельность; управление особо охраняемыми природными территориями; проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий; образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в соответствии с актами высших должностных лиц субъектов РФ <…> поэтапно возобновлять <…> проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в документе.

Согласно документу, Минобрнауки разрешило поэтапно возобновлять допуск посетителей в особо охраняемые природные территории, музеи и выставки, а также разрешило посещение детьми дошкольных образовательных организаций.