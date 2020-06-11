В Карелии создадут маршрут по заонежским деревням в рамках нового туристического кластера

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Территория Заонежья, включающая в себя остров Кижи и одноименный музей-заповедник под открытым небом в Карелии, войдет в новый Кижский туристический кластер. В регионе ведется разработка нового маршрута по шести деревням "Ожившие легенды Заонежья", сообщили журналистам в управлении по туризму региона в четверг.

Ранее во время доклада президенту России Владимиру Путину глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о создании в республике нового туркластера, включающего основные точки притяжения - музей-заповедник "Кижи", Валаамский архипелаг, дорога на Соловки и беломорские петроглифы. Отдельно Парфенчиков подчеркнул важность развития территории Заонежья в плане этнографического туризма. Путин отметил большой туристический потенциал Карелии и пообещал государственную поддержку.

"В ходе проекта отобраны шесть деревень, которые станут культурными центрами, где будут созданы уникальные образы - героев легенд. Каждый герой, приветствуя гостя, будет рассказывать о конкретной легенде в конкретной местности", - рассказали в республиканском управлении.

В новый турмаршрут войдут шесть деревень, в том числе Фоймогуба с легендами о Шуньгской ярмарке, о Марфе Романовой, деревня Кузаранда и так далее. Программа предполагает демонстрацию легенд гостям, а также возможность экскурсий от героев былин. "Под вновь созданные образы запланировано проведение фестивалей, всероссийских и международных мероприятий под брендом "Легендарная Карелия - ожившие легенды Заонежья", разработка новых линий сувениров. Таким образом, на территории республики появятся новые бренды и туристские направления.

В Заонежье сохранились участки малонарушенных лесов, а также места обитания редких видов животных и растений. Это также позволит активно продвигать экологический туризм на территории. По прогнозам властей, развитие Заонежских земель приведет к росту посещения музея-заповедника "Кижи" с 230 тыс. человек до 300 тыс. человек в год.

Кижский кластер

Привлекать на Кижи еще как минимум 50 тыс. туристов ежегодно власти рассчитывают после окончания строительства 31-километрового участка дороги "Великая Губа - Оятевщина" в 2021 году. Трасса позволит посещать музей-заповедник - объект всемирного наследия ЮНЕСКО - вне зависимости от навигации, как это происходит сегодня.

Трасса соединит Заонежье с федеральной дорогой М-119 "Вологда - Медвежьегорск", заканчиваясь на ближайшей материковой точке к острову, откуда людей можно будет перевозить паромом. По словам вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова, территорию, откуда туристы будут отправляться на остров, намерены обеспечить всей необходимой туристической инфраструктурой.

"Сегодня правительством региона ведется работа по подготовке, межеванию, постановке на кадастровый учет потенциально возможных земельных участков для строительства в этой материковой части Заонежья, подступающей непосредственно к Кижскому погосту, объектов туризма. Это проекты, которые планирует реализовать сам музей ["Кижи"] за федеральные деньги: этим проектом предусмотрено строительство ряда средств размещений, а также гостиничных номеров, кафе, торговых объектов", - сказал Родионов. Он также отметил, что к территории уже проявляет интерес частный бизнес.