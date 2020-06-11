Российская государственная библиотека откроется 16 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ) подготовила поэтапный план по снятию ограничений, открытие состоится 16 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе РГБ.

"В ближайшие дни мы будем готовы к обслуживанию читателей удаленно, как делали это в конце марта. С 16 июня откроется ограниченный доступ в читальный зал с соблюдением всех рекомендаций и предписаний", - рассказали в пресс-службе.

До 16 июня планируется возобновить работы подразделений библиотеки, всех технологических процессов. До открытия библиотеки читателям будет предложена услуга удаленной доставки документов по предоставлению электронных копий фрагментов документов в соответствие с IV частью Гражданского кодекса на безвозмездной основе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю после этого откроют стационарные заведения общепита.