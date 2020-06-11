Власти Якутии выплатят выпускникам по 5 тыс. рублей

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Якутии поддержат в 2020 году выпускников школ единоразовыми выплатами в размере 5 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Каждый выпускник 2020 года - а это почти 8 тыс. юных жителей Якутии - получат от республики по 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Власти рассчитывают таким образом поддержать "детей, которые в таких экстремальных условиях (на фоне пандемии) делают свой первый шаг во взрослую жизнь".

Ранее власти региона продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 14 июня. Первый этап снятия ограничений будет введен в Якутии 15 июня, когда заработают парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. Переход на второй этап с открытием летних кафе, торговых центров без работы фудкорта и с межмуниципальными перевозками запланирован на 22 июня.

Всего регионе зарегистрировано 2 822 случая коронавируса, выздоровели 1 589 человек, умерли 19.