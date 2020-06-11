Кировская область обеспечит препаратом "Авифавир" всех нуждающихся пациентов в регионе

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Кировская область получила первую партию препарата "Авифавир" против новой коронавирусной инфекции в объеме 300 упаковок. В регионе препаратом обеспечат всех нуждающихся пациентов, сообщил в четверг журналистам первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

По данным областного правительства, Кировская область стала одним из первых регионов страны, куда был направлен отечественный препарат, всего в регион получит 600 упаковок, они будут распределены между инфекционными госпиталями.

"С сегодняшнего дня все пациенты, нуждающиеся в этом препарате, его получат", - сказал Курдюмов.

По его словам, "Авифавир" показал эффективность при клинических исследованиях, при этом он будет использоваться только в условиях стационара.

В настоящее время в инфекционных госпиталях Кировской области находятся более 900 пациентов. По состоянию на утро 11 июня в Кировской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 2 495, умерли 23 человека, общее количество выздоровевших составляет 1 478 человек.

О препарате

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Группа компаний "ХимРар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе "Фавипиравира" (торговое название препарата - "Авифавир").