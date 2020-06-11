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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области будут бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса

Их получат амбулаторные пациенты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Жители Ленинградской области, которые проходят лечение от коронавируса на дому, будут получать рекомендованные для терапии лекарства бесплатно. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о бесплатной выдаче препаратов для лечения COVID-19. Речь идет не о тяжелых случаях течения заболевания, когда пациенты получают лекарственную терапию в специализированных стационарах - их лечение проводится бесплатно за счет Фонда ОМС. Бесплатные лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, будут получать амбулаторные пациенты", - говорится в сообщении.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 3 396 человек, из них выздоровели 2 528, что составляет 74% пациентов. Умерли 23.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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