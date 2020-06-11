Центр крови в Севастополе может получить новый корпус в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Новый корпус для городского центра крови планируется построить в 2020 году, сообщил в четверг журналистам врио губернатора Михаил Развожаев. Это позволит обеспечить службу новым оборудованием и собрать в одном месте подразделения, разбросанные по разным районам города, уточнили в учреждении.

"У нас в программе - создание современного модуля при службе крови. Это будет специализированный блок, оснащенный всем необходимым оборудованием, холодильной камерой, с необходимыми современными лабораториями. Модуль уже заказан, <…> но если вовремя все сделаем, то, возможно, сделаем новый современный модуль и в этом году - препятствий не вижу", - сказал Развожаев.

Он добавил, что создание модуля финансируется из бюджета города Москвы. Изначально строительство его планировалось начать в 2021 году, однако может начаться раньше. Глава города добавил, что также служба крови получит развитие, когда начнет работу новая больница скорой медицинской помощи.

Как отметила заместитель главного врача Центра крови Елена Мешковская, появление нового корпуса около уже существующего здания в центре города позволит объединить здесь все подразделения учреждения. "Наши лаборатории на сегодняшний день находятся в разных частях города. И, конечно, это очень затрудняет нашу работу, а главное - своевременное обследование донорской крови, которую мы заготавливаем для наших медицинских учреждений. Когда мы приобретем медицинский модуль, все лабораторные службы будут находиться здесь, по этому адресу - эффективность нашей работы увеличится в несколько раз", - рассказала она.

Мешковская добавила, что новый модуль позволит получить ряд оборудования, которого сейчас в центре нет. Например, будет построена низкотемпературная камера на 4,5 тонны, где будет храниться заготавливаемая плазма. На сегодняшний день оборудовать ее не получается из-за нехватки территории.