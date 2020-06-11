Жителям Саратовской области разрешили гулять по набережным

ТАСС, 11 июня. Власти Саратовской области сняли запрет на прогулки по набережным в населенных пунктах региона, при этом парки и скверы остаются закрытыми, сообщается в четверг в Telegram-канале "СтопКоронавирус_Саратовская область".
"Принято решение о снятии запрета на прогулки по набережным в населенных пунктах Саратовской области. При этом посещение парков, скверов и других мест массового отдыха по-прежнему не разрешено. Соответствующее решение было принято оперативным штабом правительства области по противодействию распространению коронавируса. Постановление, закрепляющее норму, уже подписано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прогулки по два человека с соблюдением социального дистанцирования можно осуществлять везде, кроме детских площадок, парков, скверов, природных парков и других мест массового отдыха.
В регионе лабораторно подтверждены 4 246 случаев коронавируса, на стационарном лечении находятся 1 053 больных, выздоровели 1 882 пациента, скончались - 37. Показатель заболеваемости коронавирусом в регионе на 100 тыс. человек - 175,5.