В нескольких регионах Юга России ожидаются ливни с грозами и градом

ТАСС, 11 июня. Циклон принесет в южную часть Южного федерального округа и на Северный Кавказ в ближайшие три дня ливневые дожди с грозами и местами градом, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Южную часть всего региона - Краснодарский край, в том числе его Черноморское побережье, Крым, а также Северный Кавказ будет задевать своей северной периферией циклон. Поэтому там будет больше облаков, время от времени будут идти ливневые дожди с грозами, в горных районах местами с градом. А вот на территории Ростовской области, нижней Волги, Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии по-прежнему будет сухо и очень жарко", - сказал он.

Краснодарцы встретят День России при температуре около 30 градусов, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза. В субботу температура воздуха в городе-миллионнике понизится до 25-27 градусов, пройдут ливневые дожди, возможен град и гроза, в воскресенье осадки прекратятся. В Сочи в праздник прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди при температуре 24-26 градусов. В субботу на курорте будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, в воскресенье - без осадков, переменная облачность.

Относительно невысокие температуры воздуха будут держаться в выходные дни в Пятигорске. Здесь каждый день будут идти ливни, местами с грозами, температура воздуха 12 июня - 26-28 градусов, 24-26 градусов в субботу и 25-27 - в воскресенье.

"В Ростове-на-Дону в течение всех трех дней не ожидается существенных осадков, 30-33 градуса. В Астрахани - 38-40 градусов без осадков, по области местами до 42 градусов. Волгоград также без осадков, 33-35 градусов, по области - до 40. Кратковременные дожди возможны в городе-герое лишь в воскресенье", - уточнил Леус.

МЧС по Крыму предупреждает жителей полуострова о возможных повреждениях линий электропередач (ЛЭП) и линий связи, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей, частичные подтопления приусадебных участков и жилых домов. Экстренное предупреждение разослано ведомством и жителям Сочи. Жителей Краснодарского края и Адыгеи просят воздержаться от посещения горной местности, в некоторых горных реках возможно повышение уровня воды.