В Нижегородской области возобновилось действие льготных проездных билетов

ТАСС, 11 июня. Действие всех льготных проездных билетов возобновлено в четверг в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

В марте льготный проезд в общественном транспорте в Нижегородской области был временно отменен из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Изначально мы планировали разблокировать льготные проездные после снятия режима повышенной готовности. Но понимая, что все больше людей сейчас будет выходить на работу, многие уедут на дачи, решили раньше возобновить их действие", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как отметили в пресс-службе, для оплаты с помощью проездного нужно продлить срок действия неиспользованных в марте или апреле билетов или купить новые.

"Пролонгировать электронные льготные безлимитные проездные, а также месячные проездные студентов и школьников нижегородцы могут, приложив транспортную карту, на которую был записан проездной, либо к валидатору у кондуктора, либо к стационарному терминалу. После этого пассажир получит распечатанный чек о продлении действия проездного и билет", - указано в сообщении.

В Нижегородской области, по данным на 11 июня, подтвержден 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 269 человек выписаны из больниц после выздоровления, 152 пациента умерли.