Собянин заявил о снижении в Москве с 7 мая показателей, связанных с эпидемией

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты отмечают, что в Москве примерно с 7 мая происходит снижение всех показателей, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас начиная где-то с 7 мая идет постоянное стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, ковидных пневмоний, это подозрительные случаи ОРВИ с положительным диагнозом на коронавирус, это количество госпитализаций и смертей. Все эти показатели стабильно уже большее месяца дают позитивную картину", - сказал Собянин.

Он добавил, что, только глядя на динамику по ситуации с коронавирусом, власти принимают решение о снятии ограничений.

"Конечно, не надо расслабляться. Но и говорить, что ничего не снижается, тоже неправильно. У нас в момент пика заболеваемости было 6,5 тыс. выявляемых с коронавирусом (в сутки - прим. ТАСС). Сейчас по Москве 1 400 человек с коронавирусом выявляется - это в 3-4 раза меньше", - заявил мэр.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарк, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

"Рановато говорить о серьезной статистике. Больше недели назад мы открыли торговые центры, сейчас разрешили прогулки. И за этот, уже достаточно большой период, 10 дней, ничего плохого не случилось. Мы видим, что у нас улучшаются показатели по всем параметрам", - отметил Собянин.

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