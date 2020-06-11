В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отменяет с 15 июня режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

"На оперативной штабе принято решение продолжать ослабление ограничительных мер. Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму. Сегодняшние цифры заболеваемости показывают, что мы находимся на плато", - сказал Бурков.

По его словам, на территории региона до 21 июня сохраняются ограничительные меры по работе кинотеатров, спортзалов, учреждений культуры. Бурков отметил, что с 12 числа в Омской области будут открыты летние веранды и террасы предприятий общепита, с 22 числа планируется открытие детские сады. "24 числа у нас будет проходить парад вооруженных сил", - сказал губернатор.

В Омской области зафиксировано 1 977 случаев заражения коронавирусом, 999 человек излечились, 23 умерли.