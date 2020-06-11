Салоны красоты в Петербурге планируется открыть ближе к июлю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Салоны красоты в Санкт-Петербурге планируется открыть ближе к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сказала в четверг главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

"Салоны красоты подразумевает предоставление услуг по маникюру, педикюру, косметологии и прочих. Это открытие ближе к третьему этапу снятия ограничений, так как такие услуги предполагают близкий контакт", - отметила Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На третьем этапе снятия ограничений правительство города планирует получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи,открыть допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны, сообщала накануне пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Уже с 15 июня планируют разрешить работу парикмахерских, мастерских по ремонту обуви, ключей, а также химчисток, прачечных и иных предприятий в сфере услуг. Откроются также библиотеки, мебельные салоны, разрешат спортивные занятия на открытом воздухе. С 25 июня планируются начать работу летних кафе.

Она также заявила, что прогноз по динамике распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге позволяет начинать смягчение ограничений. "Коэффициент распространения составляет 0,9 на протяжении недели. Это хороший прогнозный знак для начала снятия ограничений", - сказала Башкетова.

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, одним из условий начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне единицы или менее. Этот показатель иллюстрирует, сколько людей может заразить один активный больной.

Парки при музеях откроются не ранее 1 июля

Парки музеев-заповедников в Санкт-Петербурге и в его пригородах будут открыты не раньше 1 июля.

"Решение вопросов открытия тех или иных учреждений возложено на главу субъекта по согласованию с Роспотребнадзором. В понедельник мы проводили совещание с руководством дворцов и парков и пришли к выводу, что парки будут в основном открыты для прогулок, но не ранее 1 июля", - сказала она.

Ранее сообщалось, что министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении министерства. Но окончательное решение об открытии этих объектов в регионах должны принимать местные власти по согласованию с Роспотребнадзором.

Башкетова добавила, что руководители всех дворцово-парковых ансамблей и федеральных музеев разрабатывают стандарты безопасности, чтобы быть готовыми к приему посетителей, но эпидемическая ситуация в Петербурге пока не позволяет дать разрешение на возобновление работы парков.

"Открытие дворцово-парковых ансамблей возможно только на третьем этапе, когда коэффициент распространения будет составлять 0,5%. На сегодня мы только в начале пути по снятию ограничений", - уточнила она.

Музеи готовятся

В пресс-службе Государственного Русского музея ТАСС подтвердили, что разрабатывается новая схема приема посетителей в парках (в ведении музея находятся Летний и Михайловский сады), но дата их открытия пока неизвестна. "Ждем постановления от города и рекомендаций Роспотребнадзора", - отметили в музее. Аналогичные ответы поступили из ГМЗ "Царское Село" и "Петергоф".

Так, в пресс-службе музея-заповедника "Петергоф" ТАСС рассказали, что его парки - Нижний, Александрия и парк Ораниенбаума - откроются, как только администрацией города будет принято решение о снятии ограничительных мер. "Мы готовимся к открытию и в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ разрабатываем новые правила посещения парков и музеев Петергофа", - отметила собеседница агентства.

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