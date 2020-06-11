Первая площадка коллективной работы "Точка кипения" в Дагестане появится до конца года

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Пространство коллективной работы "Точка кипения" планируется открыть на базе Дагестанского государственного университета (ДГУ) в Махачкале до конца текущего года. Оно станет первым в республике, сообщила журналистам в четверг пресс-служба вуза.

"На базе Дагестанского государственного университета проводится работа над открытием первой в республике площадки федерального проекта "Точка кипения". <…> Для работы "Точки кипения" в ДГУ выделили 500 кв. м. Инфраструктурой для реализации цифровых образовательных программ в вузе станут Дагестанский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения и Дагестанский региональный ресурсный центр", - говорится в пресс-релизе. Как уточнили ТАСС в вузе, открытие пространства планируется до конца текущего года.

По словам ректора Дагестанского госуниверситета Муртазали Рабаданова, правительство республики поддерживает создание федеральной площадки в регионе. "По всей стране уже созданы 89 "Точек кипения". Мы видели в течение шести лет как они реализовывались. Мы видим наш потенциал, знаем, что сможем организовать качественную работу, инфраструктура университета нам позволяет сделать это", - цитирует пресс-служба ректора.

Он отметил, что в работе над стартом точки принимают активное участие и другие республиканские вузы - Дагестанский госинститут народного хозяйства, Дагестанский государственный медуниверситет, Дагестанский гостехуниверситет. "Ключевые принципы независимого пространства позволяют любому человеку найти своих единомышленников и провести мероприятия на интересные темы "без галстуков". Кроме того, площадка станет социальным лифтом для отдельных личностей и команд", - добавил Рабаданов.

"Точка кипения" в Дагестане - это "образовательные проекты, подготовка кадров для промышленности и цифровой экономики, создание комфортного бизнес-климата, социальное предпринимательство, добровольчество и проекты по развитию "умного города", которые являются главными направлениями деятельности центра". "Развитие кадров осуществляется согласно современным навыкам. Участникам точки будет открыт доступ к повестке и ресурсам АСИ (Агентство стратегических инициатив - прим. ТАСС), а также работе с экспертным сообществом России и мира", - заключила пресс-служба ДГУ.

"Точки кипения" создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. Первая из них открылась в Москве в 2013 году. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов. В "Точках кипения" они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Городские площадки работают в 28 населенных пунктах. В 2019 году появился новый формат - университетские "Точки кипения", за год их открылось 13, основным направлением деятельности стали образовательные программы, а также включение в повестку НТИ и цифровой экономики.