Эксперты рассказали, кому не стоит есть грибы

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия рассказала ТАСС, что грибы могут плохо усваиваться людьми с некоторыми заболеваниями. "Грибы - это хорошая белковая пища, белок усваивается. Но она тяжела для людей, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь, гастрит", - сказала она.

По мнению эксперта, следящему за питанием человеку необходимо достаточное количество клетчатки в рационе, которой в грибах нет. "Когда люди смотрят на химический состав продуктов и видят, что пищевых волокон в грибах столько-то, - надо понимать, что да, они есть, они усваиваются, но того положительного влияния, которое оказывает клетчатка на организм, у грибов нет", - добавила диетолог.

По мнению руководителя направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александра Батурина, грибы нельзя назвать едой, которая хорошо усваивается. "Если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, нельзя говорить, что их нельзя есть, но человеку не следует особенно увлекаться ими", - добавил он. "С одной стороны, там приличное количество белка. С другой, в силу того, что он запакован в оболочку, которая не очень хорошо переваривается, усвояемость белка не очень высока - правда, термическая обработка в какой-то степени способствует улучшению усвоения", - рассказал Батурин, добавив, что в грибах также содержится хитин.

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Семен Рапопорт считает, что в употреблении грибов "должна быть аккуратность, во-первых, в количестве - немного". Он также отметил, что прежде всего грибы не стоит употреблять при заболеваниях тонкой кишки, а также поджелудочной железы. "Есть такие болезни, которые имеют периоды обострения и ремиссии: язвенная болезнь, скажем. В ремиссии практически можно есть все грибы, которые допущены к еде, а в обострении, конечно, нет - следует воздержаться, это нужно иметь в виду. То же касается заболеваний печени", - заключил эксперт.