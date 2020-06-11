Минкультуры и Минобрнауки разработают критерии творческим вузам для программы лидерства

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство культуры и Министерство науки и высшего образования РФ разработают критерии входа творческих вузов в программу стратегического академического лидерства. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что порядка 52 млрд руб. направят на развитие российских вузов с 2021 года по 2024 год по новой программе повышения конкурентоспособности университетов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, в два этапа: 2020-2025 годы и 2025-2030 годы. Предполагается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов.

"В рамках совещания [замглавы Минобрнауки] Дмитрий Афанасьев представил проект Программы стратегического академического лидерства. По итогам встречи (Афанасьева, замминистра культуры Ольги Яриловой и ректоров творческих вузов - прим. ТАСС) принято решение о формировании рабочей группы по разработке показателей и критериев входа творческих вузов в представленную программу. Ректорам творческих вузов поручено разработать предложения по критериям отбора в программу, учитывающим специфику их работы", - говорится в сообщении.

Предполагается, что к июлю согласованный с профессиональным сообществом документ с описанием программы будет направлен в правительство РФ. По словам Ольги Яриловой, участие творческих вузов в программе будет иметь большое значение для развития отрасли культуры.

На встрече с ректорами также поднимались вопросы, касающиеся приемной кампании 2020/21 учебного года в вузы с учетом возможности очного проведения вступительных испытаний.