Допвыплаты за помощь пациентам с коронавирусом получили 60 медработников Кировской области

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области добилась перечисления 60 медработникам Вятскополянской центральной районной больницы стимулирующих выплат за помощь пациентам с коронавирусом, сообщили в четверг журналистам в ведомстве.

"В Кировской области в результате вмешательства прокуратуры более 60 медицинских работников получили стимулирующие выплаты в сумме свыше 4 млн рублей", - говорится в сообщении. Главному врачу Вятскополянской центральной районной больницы внесено представление.

По состоянию на утро 11 июня в Кировской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 2495, умерли 23 человека, общее количество выздоровевших составляет 1478 человек.