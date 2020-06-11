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Пандемия коронавируса нового типа

Допвыплаты за помощь пациентам с коронавирусом получили 60 медработников Кировской области

Они получили в сумме свыше 4 млн рублей

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области добилась перечисления 60 медработникам Вятскополянской центральной районной больницы стимулирующих выплат за помощь пациентам с коронавирусом, сообщили в четверг журналистам в ведомстве.

"В Кировской области в результате вмешательства прокуратуры более 60 медицинских работников получили стимулирующие выплаты в сумме свыше 4 млн рублей", - говорится в сообщении. Главному врачу Вятскополянской центральной районной больницы внесено представление.

По состоянию на утро 11 июня в Кировской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 2495, умерли 23 человека, общее количество выздоровевших составляет 1478 человек.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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