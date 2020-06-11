Собянин: соблюдение "режима самосохранения" позволит снимать ограничения еженедельно

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Соблюдение москвичами "режима самосохранения" обеспечит столичным властям возможность снимать ограничения в Москве каждую неделю. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Вирус еще не побежден, риски заболеваемости все равно остаются высокими, нужно беречь себя и родных, делать все, чтобы не провоцировать ситуации, которые бы подвергали вас опасности: не ходить в места массового скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт и магазин надевать маску и перчатки. <....> Продолжайте беречь себя, продолжайте оберегать. Таким образом у нас будет больше и больше гарантий, и мы будем каждую неделю открывать новые и новые возможности для новой нормальной реальности", - сказал Собянин.

Мэр также призвал граждан не игнорировать действующий в городе масочный режим и социальное дистанцирование как способы профилактики распространения коронавируса.

"Мы не победили вирус, как, собственно, нельзя победить ни один вирус, в том числе и вирус гриппа, и этот вирус еще представляет большую опасность. Поэтому разрешение на прогулки не означает, что можно вообще делать все, что хочешь. Остаются масочный режим, социальное дистанцирование", - сказал он.

Собянин напомнил, что в настоящее время в городе нет запретов на прогулки, какие действовали ранее в связи с распространением коронавируса.

"Да, мы не запрещаем гулять, да, мы не сторожим людей и не говорим "сидите дома", в конце концов, люди не могут сидеть дома годами, мы и так три месяца просидели дома", - отметил Собянин.

В этой связи он призвал граждан пользоваться той свободой, которая сегодня есть "осторожно, аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близких людей, оберегать себя".

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