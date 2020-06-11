КБР направит на целевое обучение в вузы страны будущих специалистов в сфере градостроения

НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят в вузы страны на целевое обучение специалистов в градостроительной отрасли. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы встречи руководителя региона Казбека Кокова с руководством Минстроя КБР.

"В частности, отмечено, что проведенный Минстроем КБР анализ свидетельствует, что в органах местного самоуправления населенных пунктов и администрациях городских округов и муниципальных районов КБР на сегодняшний день не хватает квалифицированных кадров, способных на должном уровне осуществлять полномочия по реализации градостроительства. В этой связи министерство прорабатывает вопросы организации целевой подготовки и повышения квалификации кадров с ведущими профильными учебными заведениями страны. Предлагается также усовершенствование республиканского законодательства в этой части", - говорится в сообщении.

Глава региона уделяет этому вопросу большое внимание. "Считаю, что градостроительство, правильное планирование, регулирование позволят нам, в первую очередь, сохранить облик той республики, той прекрасной столицы, которую нам оставили наши старшие. Это прекрасные архитектурные решения, улицы, которые мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Необходимо внедрение региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности КБР, в основе которой лежит принцип централизованного единого хранилища документов для всех муниципальных образований, отмечено на встрече. Она включает в себя документы и материалы территориального планирования, а также дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках. С 2019 года министерство начало разработку и внедрение ГИСОГД КБР в виде отдельных модулей. Централизация хранения разрешительной документации позволит в режиме реального времени получать полную и достоверную информацию по застройкам не только уполномоченному контролирующему органу, но и всем заинтересованным лицам и практически исключает ошибки при создании градостроительной документации.

Следующим этапом развития системы рассматривается возможность подачи всех видов заявления на получение муниципальных услуг в области градостроительной деятельности в электронном виде через систему ЕСИА (сайт Госуслуг). В числе дополнительных мер названо также внедрение рейтинговой системы оценки исполнения органами местного самоуправления полномочий в области градостроительства.