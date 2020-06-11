Путин поручил сохранить приоритет обучения в образовательных учреждениях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал выбрать дополнительные сроки проведения ЕГЭ в следующем учебном году.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля, Минпросвещения вместе с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ должны к 1 декабря 2020 года "определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года".

При этом президент исходит из того, что школьники и студенты после летних каникул будут в основном посещать учебные заведения. "Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России с учетом опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и представить предложения о совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных организациях", - подчеркивается в документе. На исполнение этого требования Путин отвел срок до 1 ноября 2020 года.

Также глава государства поручил Минпросвещения совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ "организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения; обеспечить в период подготовки и проведения единого государственного экзамена учебно-консультационное сопровождение выпускников общеобразовательных организаций, завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2020 году". Доклад Путин ждет до 1 октября 2020 года.

Отдельно президент указал, что Роспотребнадзор, Минпросвещения и региональные власти должны "разработать санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе при проведении единого государственного экзамена и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году". Доклад следует представить до 30 июня 2020 года.