Кафе в Удмуртии начнут работать с 15 июня

ИЖЕВСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии разрешили работу ресторанов, кафе и столовых с 15 июня с условием уведомления об открытии в адрес Министерства промышленности и торговли республики. Об этом говорится в тексте распоряжения, подписанного главой региона Александром Бречаловым.

"Допускается осуществление следующих видов деятельности: <…> с 15 июня деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания при условии направления уведомления о возобновлении деятельности в период действия режима повышенной готовности в Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики", - отмечается в документе.

Согласно распоряжению, с 12 июня в республике отменяются требования по обязательной самоизоляции для граждан, в том числе категории лиц в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания и беременных женщин. Ранее Бречалов сообщал, что с 15 июня будет снят карантин для прибывающих в Удмуртию из других регионов.