Часть россиян в тюрьмах США протестировали на коронавирус

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов после обращения российского посольства оказали медицинскую помощь и протестировали некоторых находящихся в тюрьмах россиян на коронавирус, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопросы СМИ, посол России в США Анатолий Антонов.

"После наших обращений к американским властям многим соотечественникам была оказана квалифицированная медицинская помощь. Некоторых из осужденных уже протестировали на коронавирус. К счастью, результаты отрицательные. В настоящее время продолжаем добиваться от Вашингтона освобождения наиболее уязвимой категории заключенных, чьи жизнь и здоровье в период пандемии под угрозой", - приводятся его слова на сайте дипмиссии.