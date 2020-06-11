В Воронежской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил в регионе до 21 июня режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в указе главы региона, размещенном в четверг на сайте правительства Воронежской области.
За последние сутки в Воронежcкой области выявлено 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число случаев выросло до 3 766. Из числа заразившихся 1 859 человека выздоровели, 21 умер. В регионе с 17 марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - всеобщий масочный режим. С 12 мая в регионе разрешена работа предприятий, производящих продукцию по гособоронзаказу и для нефтегазовой отрасли, ранее возобновили работу строительные и дорожные организации.
"Внести в <...> указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" изменение, заменив слова "до 14 июня 2020 года" словами "до 21 июня 2020 года включительно", - говорится в указе губернатора Александра Гусева.
В регионе с 17 марта несколько раз продлевали режим повышенной готовности, в последний раз - до 14 июня. Согласно указу, в регионе запрещены массовые мероприятия, работа учреждений культуры, быта, спорта, предприятий общественного питания, гостиниц, санаториев, детских лагерей. Не отменена и обязательная самоизоляция для людей в возрасте от 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всем, кто выходит из дома, предписано соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, использовать маски и респираторы во всех видах транспорта, а также на остановках, в аптеках, в продуктовых магазинах. Также не отменена двухнедельная самоизоляция для всех прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.