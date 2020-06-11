В Воронежской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил в регионе до 21 июня режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в указе главы региона, размещенном в четверг на сайте правительства Воронежской области.

За последние сутки в Воронежcкой области выявлено 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число случаев выросло до 3 766. Из числа заразившихся 1 859 человека выздоровели, 21 умер. В регионе с 17 марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - всеобщий масочный режим. С 12 мая в регионе разрешена работа предприятий, производящих продукцию по гособоронзаказу и для нефтегазовой отрасли, ранее возобновили работу строительные и дорожные организации.