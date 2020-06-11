Режим полной самоизоляции в некоторых районах Якутии сохранится до 21 июня

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции сохраняется в ряде районов и населенных пунктов в Якутии до 21 июня включительно, сообщается в четверг на официальном сайте регионального правительства. При этом принято решение по первому этапу ослабления ограничений с 15 июня.

Так, сотрудники тех предприятий и организаций, которые не включены в перечень жизнеобеспечивающих, продолжат до 21 июня работать в удаленном режиме. Работники магазинов и организаций сферы бытовых услуг, чья деятельность не приостановлена, имеют право не обслуживать людей, которые не соблюдают масочный режим. Каждое воскресенье организации независимо от форм собственности обязаны проводить генеральную уборку при помощи дезинфицирующих средств.

С 15 июня разрешается пассажирская перевозка водным транспортом на реке Алдан по маршруту Мегино-Алдан - Кэскил, на реке Вилюй на переправах Верхневилюйск - Хоро, Устье - Сунтар, Нюрба - Кюндяде, а также в районе Крестяхского наслега (сельского поселения) Сунтарского района.

В районах и населенных пунктах, где введен режим полной самоизоляции, в рамках первого этапа смягчения ограничений с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, салоны красоты, косметические центры и другие организации сферы услуг по предварительной записи. Разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при дистанции между ними не менее 5 м. Также возобновляется работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании - один человек на 4 кв. м. Продолжается обязательная самоизоляция на две недели прибывающих в регион людей. Масочный режим для всех жителей обязателен.

Режим полной самоизоляции введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе. Всего в регионе зарегистрировано 2 822 случая коронавируса, выздоровели 1 589 человек, умерли 19.