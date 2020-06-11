Конкурсный отбор по программе "Земский учитель" в Северной Осетии прошли 16 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Конкурс по программе "Земский учитель" в Северной Осетии успешно прошли 16 педагогов, они получат по 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В Северной Осетии 16 педагогов стали победителями конкурсного отбора на получение единовременной выплаты в размере 1 млн рублей по государственной программе "Земский учитель", которая стартовала 10 января. Всего заявки поступили от 48 человек. Среди победителей есть не только жители Северной Осетии, но и Кабардино-Балкарии и Новосибирской области. Трудовые договоры с ними будут заключены до конца июня", - говорится в сообщении.

Победители конкурсного отбора приступят к работе с сентября 2020 года в населенных пунктах республики. В Северной Осетии в перечень вошли 16 вакансий: семь - учителя английского языка, четыре - учителя математики, по две - учителя физики и русского языка и один учитель начальных классов.

Участники программы "Земский учитель" должны будут отработать в школах не менее пяти лет, денежную компенсацию учителя могут потратить по собственному усмотрению. В случае неисполнения обязательств педагогами единовременная компенсационная выплата возвращается в полном объеме.

Государственная программа "Земский учитель" направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек.