Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов в летний период

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения, Минтрудом, Минсельхозом и при участии организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов в летний период. Соответствующее поручение по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции опубликовано на сайте Кремля.

"Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минтрудом России, Минсельхозом России и при участии молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, и обеспечить его реализацию, предусмотрев привлечение обучающихся в летний период 2020 года к оплачиваемой работе, в том числе в сферах организации отдыха и оздоровления детей, сельского хозяйства, информационно-телекоммуникационных технологий и инженерного дела", - говорится в поручении.

Доклад о выполнении поручения необходимо представить до 1 октября 2020 года.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе совещания по ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса заявил, что министерство совместно с организацией "Российские студенческие отряды" планирует организовать трудоустройство 60 тыс. студентов в летний период.