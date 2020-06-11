Суд в Кирове отказал общине католиков в передаче Александровского костела приходу

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Кировской области отказал общине Вятских католиков в удовлетворении иска о передаче Александровского костела католическому приходу. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написал кировский юрист Ян Чеботарев, который представляет интересы заявителей.

Александровский костел был построен в Вятке в 1903 году на средства католиков, однако в XX веке здание перешло в собственность города, в настоящее время в костеле работает концертный зал органной музыки. Приход пресвятого сердца Иисуса в Кирове пытается вернуть в собственность здание костела или часть его помещений, однако региональное правительство не согласно с позицией прихода, стороны решают вопрос в судебном порядке. 3 июня 2019 года бывший посол Ватикана (апостольский нунций) в Российской Федерации, архиепископ Челестино Мильоре в ходе визита в Киров попросил губернатора региона решить вопрос о передаче части Александровского костела в Кирове в собственность католической церкви.

"Увы, но чуда пока не произошло. Государственный арбитраж отказал общине Вятских католиков в иске к правительству области о возврате храма, Александровского костела. Получим решение - поймем, почему на этот раз", - написал Чеботарев.

Александровский костел был построен в 1903 году по проекту варшавского архитектора Войцеховского. В 1930-х годах в костеле завершились католические службы, в последующие годы здание принадлежало различным организациям. В 1989 году здание начали реставрировать, было принято решение о создании в костеле концертно-выставочного зала органной музыки. По спецзаказу немецкое органостроительное предприятие Hugo Mayer изготовило и установило в костеле концертный орган.