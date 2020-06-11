В Нижегородской области отменят обязательную самоизоляцию для приезжающих из регионов

ТАСС, 11 июня. Обязательная изоляция для тех, кто приезжает в Нижегородскую область из других регионов России, отменяется с 12 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В Нижегородской области отменяется обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов. <…> Тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа", - отмечается в сообщении.
Въезд и выезд по-прежнему ограничен в населенные пункты, где введен карантин, - село Дивеево, города Кулебаки, Павлово и Выкса.
"Мы видим, что в крупнейших регионах страны ситуация стабилизируется. Введенные ранее меры показали свою эффективность. Вместе с тем мы просим всех, кто прибывает в регион, по-прежнему соблюдать самоизоляцию, хоть теперь двухнедельный карантин и не является обязательным", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
С 12 июня в регионе отменяются QR-коды для выхода из дома, открываются парки, музеи, зоопарки и библиотеки при соблюдении ряда ограничений.
В Нижегородской области, по данным на 11 июня, подтвержден 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 269 человек выписаны из больниц после выздоровления, 152 пациента умерли.