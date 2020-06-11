В Нижегородской области отменят обязательную самоизоляцию для приезжающих из регионов

ТАСС, 11 июня. Обязательная изоляция для тех, кто приезжает в Нижегородскую область из других регионов России, отменяется с 12 июня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Нижегородской области отменяется обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов. <…> Тем, кто въезжает в регион, больше не требуется оформлять цифровые подтверждения (QR-коды). Двухнедельный карантин остается обязательным только для тех, кто прибывает из-за рубежа", - отмечается в сообщении.

Въезд и выезд по-прежнему ограничен в населенные пункты, где введен карантин, - село Дивеево, города Кулебаки, Павлово и Выкса.