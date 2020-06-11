Загородные детские лагеря откроются в Вологодской области 1 июля

"412 организаций отдыха из 427, которые заявились в реестр, уже направили уведомления в региональное управление Роспотребнадзора о сроках открытия в период летней оздоровительной кампании. Начало работы 14 загородных лагерей планируется с 1 июля, семь лагерей уже получили санитарно-эпидемиологическое заключение, еще семь получат их в ближайшее время до начала смены. Лагеря организованы на базе санаториев", - рассказала Каманина на заседании регионального оперштаба.

ВОЛОГДА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области откроют загородные лагеря для детей с 1 июля, лагеря дневного пребывания - с 1 августа. Об этом сообщила в четверг заместитель губернатора области Лариса Каманина.

По ее словам, на данный момент в лагерях готовятся к приему детей с учетом специальных требований, это усиление персонала медработниками, закупка дезинфицирующих средств, обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров. С учетом того, что дети могут переносить коронавирусную инфекцию бессимптомно, рекомендовано отказаться от приема на работу в лагеря лиц старше 65 лет, поскольку они тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Базы планируется заполнять не более чем наполовину.

В этом году произошло удорожание путевки в среднем по области на 30% из-за возросших расходов лагерей на дезинфицирующие и другие средства. Поэтому губернатор Олег Кувшинников дал поручение увеличить среднюю стоимость одного дня пребывания ребенка в загородном лагере с 950 рублей до 1235 рублей. Этот расчет применяется при частичной оплате путевок из областного бюджета. Повышение расчета позволит привлечь детей в смены и оплатить издержки лагерей на дополнительную подготовку.

В связи с тем, что первая смена уже не состоялась, а лагеря будут наполняться не более чем на 50%, принято решение сократить продолжительность смен с 21 до 14 дней. "Работа палаточных лагерей в этом году не планируется с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Что касается лагерей дневного пребывания, то они смогут приступить к работе в привычном режиме не ранее 1 августа при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора", - подытожила Каманина.

По данным регионального оперштаба, на 11 июня в области подтверждено 1 189 случаев заражения коронавирусом, за сутки прирост составил 30 случаев. Выздоровел 661 человек, 13 умерли. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,22, что пока не позволяет приступить ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.