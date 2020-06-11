Режим повышенной готовности в НАО продлили до 3 июля

ТАСС, 11 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) продлили режим повышенной готовности в регионе до 3 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства НАО.

"Режим повышенной готовности в НАО продлен до 3 июля для того, чтобы сохранить положительную динамику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории [округа]", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона сообщали, что с 15 июня на территории НАО откроются для посетителей теннисные корты и катки.

В НАО зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом, при этом 65 человек выздоровели и выписаны. С 22 мая в регионе действует масочный режим, ношение масок на улице не является обязательным.