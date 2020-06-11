В центре Бейрута проходят акции протеста

БЕЙРУТ, 11 июня. /ТАСС/. Демонстранты вышли в четверг на площади в центре Бейрута после сообщений о рекордном падении валютного курса ливанского фунта. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, толпы активистов протестного движения появились сейчас на площади Риада Сольха перед правительственным дворцом.

Перегорожена горящими покрышками прибрежная автострада в районе Сайфи возле штаб-квартиры оппозиционной партии Катаиб, которая выступает одним из главных организаторов уличных шествий. Протестующие устремились также к эстакаде Ринг, которая соединяет мусульманские и христианские кварталы столицы. Их пытаются оттеснить армейские патрули и полицейские формирования.

Депутат парламента Мишель Дахер ранее сообщил на своей странице в Facebook, что причиной вспыхнувших уличных протестов стало появление в социальных сетях слухов о том, что к вечеру курс ливанского фунта якобы упал на рынке до отметки 7 000 за один доллар. Профсоюз владельцев обменных бюро тут же опроверг эту информацию, подтвердив, что курс национальной валюты остается прежним: 3 900 фунтов за доллар. Однако группы активистов протестного движения уже устремились на улицы.

Поступают сообщения о протестах в мусульманском городе Триполи на севере Ливана, где ухудшение экономического положения стало причиной массовой безработицы среди молодежи. Уличные акции проходят в ряде населенных пунктов долины Бекаа на востоке страны, в нескольких местах перегорожено шоссе, идущее на юг.

6 июня в ходе вспыхнувших столкновений в Бейруте пострадало 48 демонстрантов, 11 из них получили ранения и были доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули после того, как группы агрессивно ведущих себя активистов стали забрасывать их камнями и петардами на площади Пляс де Мартир.

Волнения в Ливане начались 17 октября прошлого года и привели к отставке правительства национального единства во главе с суннитским политиком Саадом Харири. Нынешний кабинет технократов был сформирован 21 января и получил вотум доверия 12 февраля, он опирается на поддержку парламентского большинства, в которое входят депутаты от шиитской партии "Хезболлах".