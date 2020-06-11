Калининградские власти продлили запрет на массовые мероприятия до особого распоряжения

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Запрет на массовые мероприятия в Калининградской области в связи пандемией коронавируса продлен до особого распоряжения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"На территории региона продлевается запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сохраняется обязательный двухнедельный режим самоизоляции для прилетевших в область из других субъектов РФ, а также граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Детские сады в области до 1 июля продолжат работать в режиме дежурных групп. Разрешена также работа дежурных групп в частных детских садах, но группы по присмотру и уходу, не имеющие лицензий и патентов на работу в качестве детского сада, работать не могут, уточнили в пресс-службе.

Отмененные запреты

С 7 июня в области снят запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях. Разрешено возобновить работу баням и душевым, саунам (кроме использования бассейнов и купелей), соляриям, салонам для снижения веса и похудения, массажным салонам.

Отменено обязательное ношение масок на улицах при сохранении масочного режима в общественном транспорте, магазинах и учреждениях. В полноценном режиме начали работу торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа.

С 8 июня разрешено размещение жителей области в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Для них открылись променады и пляжи в курортных городах на побережье Балтики.

По данным регионального оперативного штаба, на 11 июня в области подтверждено 1 946 случаев заражения, в том числе 42 - за прошедшие сутки. Вылечились 950 человек, умерли 34 человека, включая двух женщин 91 и 76 лет, о смерти которых стало известно в четверг. Под медицинским наблюдением остается 4 691 человек, в том числе 88 - в условиях обсерватора.