Бригада медиков из Москвы выехала на Камчатку для борьбы с коронавирусом

"Двадцать столичных медиков отправились в Камчатский край, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет врач-нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы", - говорится в публикации.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бригада из 20 московских врачей выехала в Камчатский край для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Там уточняется, что также в мультидисциплинарную медицинскую бригаду входят специалисты других профилей: несколько инфекционистов, кардиолог, а также эпидемиолог, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городских клинических больниц №4, имени Д. Д. Плетнева, №15 имени О. М. Филатова, имени Е. О. Мухина, имени И. В. Давыдовского, а также Инфекционной клинической больницы №2.

"Врачебно-сестринская бригада в составе реаниматологов, медсестер-анестезистов, пульмонологов, терапевтов, специалистов по компьютерной диагностике отправляется в Камчатский край для помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией", - пояснил Токарев, чьи слова приводятся в публикации.

Как добавляется на сайте, медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В ближайшее время в камчатские больницы из Москвы отправят медицинский груз для лечения пациентов с коронавирусом: 100 тыс. защитных костюмов, 3 млн медицинских масок, 30 концентраторов кислорода, 150 увлажнителей кислорода для респираторной поддержки больных, 200 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также будут отправлены необходимые медикаменты, в т.ч. лекарственный препарат тоцилизумаб.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на Камчатке, столичные специалисты оценят обстановку в регионе и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам краевых больниц. Медицинские бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", - отмечается в публикации. Ранее по поручению мэра Москвы бригады врачей были направлены в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край, а также Владимир и Псков.