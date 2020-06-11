Уйба заявил, что ситуация с коронавирусом в Воркуте и Усинске находится под контролем

СЫКТЫВКАР, 11 июня. /ТАСС/. Ситуация с увеличением числа зараженных коронавирусом в Воркуте и Усинске в Коми находится под контролем властей, всех "тяжелых" пациентов отправляют санавиацией на лечение в Сыктывкар, сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

"В республике на сегодня лабораторно подтверждено 1 804 случая, прирост за сутки составил 111 случаев, из них 72 - это Воркута, 36 - Усинск, три - Сыктывкар. Такой рост большой, к сожалению, мы его проходили ранее в Сыктывкаре, сейчас проходим это в Воркуте и Усинске, несколько дней еще будет так прирастать. Самое главное, что мы контролируем ситуацию, всех лечим, всех "тяжелых" отправляем по санавиации в Сыктывкар", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "ВКонтакте".

Как отмечал он ранее, в последние недели Воркута и Усинск дают основной прирост числа заразившихся коронавирусом в регионе. В Усинске в середине мая образовались очаги среди вахтовиков на нефтяных месторождениях. Заражение шахтеров Воркуты началось после выявленных случаев среди вахтовиков ООО "Северная алмазная компания", основного подрядчика градообразующего предприятия АО "Воркутауголь". Очаги возникли, несмотря на ограничения на въезд для вахтовиков в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту, введенные в Коми с 21 апреля.

Как сообщила в четверг прокуратура республики, в связи с массовым заражением вахтовиков в Воркуте и Усинске организована проверка работодателей на соблюдение санитарного режима на предприятиях.

По уточненным данным Усинской ЦРБ, на вечер четверга выявлено 375 зараженных, из них 215 - вахтовики. В инфекционном отделении больницы находятся на лечении 69 человек. По информации оперштаба Воркуты, на вечер 11 июня выявлено 462 зараженных, прирост за сутки составил 118 случаев. Под наблюдением медиков воркутинской поликлиники находятся 587 человек, в Воркутинской больнице скорой помощи лечат 18 пациентов с пневмонией.