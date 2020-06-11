Российский посол в США поздравил соотечественников с Днем России

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня России, который отмечается 12 июня.

"Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю вас с Днем России. Этот праздник объединяет всех, кому дорога Россия, кто является носителем русского языка, культуры и российской истории", - сказал посол в видеообращении, опубликованном в четверг на официальном YouTube-канале российской дипмиссии.

"Мы высоко ценим сопричастность российской диаспоры в Америке к жизни нашей страны. Хотел бы пожелать всем соотечественникам здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов, чтобы все было хорошо у ваших родных и близких в России, чтобы была возможность почаще навещать друг друга. Вы представляете нашу страну в США и в этом смысле тоже являетесь дипломатами. Рассчитываем на вашу помощь в улучшении российско-американских отношений и борьбе с русофобией. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с этой задачей", - добавил Антонов.

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.