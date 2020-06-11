Власти Петербурга получили 300 тыс. предложений от жителей по снятию ограничений

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" предложил жителям города в комментариях высказать свое мнение о том, какие ограничения нужно снять в первую очередь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга получили 300 тыс. предложений от жителей по снятию ограничений, введенных в городе для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

"Мы посоветовались с жителями, попросили их высказать мнение, какие ограничения необходимо снять в первую очередь, и получили порядка 300 тыс. предложений. Сейчас над ними работаем", - процитировали Беглова в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, на первом этапе снятия ограничений, возможно, с 15 июня, планируется открыть парикмахерские, фотоателье, бани, мебельные магазины. Будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе, откроются профессиональные спортивные клубы. Кроме того, планируется возобновить действие льготных проездных билетов на межрегиональных маршрутах, в том числе в электричках в направлении к Санкт-Петербургу. С 1 июня льготные проездные на общественный транспорт и бесплатный проезд в электричках на территории города уже восстановлены.

На втором этапе, в конце июня, предполагается начать навигацию по рекам и каналам города без услуг питания на борту, отметили в пресс-службе. Возможно, будут открыты летние кафе, веранды, разрешено посещение отдельных парков, музеев, выставочных залов, зоопарка.

На третьем этапе планируется, что начнут работу салоны красоты по предварительной записи, заработают фитнес-центры и бассейны с ограничением количества посетителей. Также может быть разрешен доступ на территорию отдельных общественных пространств.

Об эпидемиологической ситуации в Петербурге

11 июня в Петербурге выявили минимальное число новых случаев заражения за последний месяц - 303. Всего, по последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 19 769 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 8 864 человека, умерли 520.