Медиков в Приморье протестируют на иммунитет к коронавирусу

ТАСС, 12 июня. Медицинские работники в Приморском крае в первую очередь пройдут тестирование на антитела к коронавирусу нового типа. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В Приморье началась поставка тестов для проведения исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие антител к коронавирусу. Тестирование позволяет выявить в организме человека процессы, вызванные COVID-19, - наличие инфекции или иммунитет к ней. <...> Одними из первых тестирование пройдут медицинские работники, которые трудятся на передовой", - говорится в распространенном релизе.

Такое исследование позволит спрогнозировать развитие эпидемии и определить долю медиков, имеющих иммунитет к коронавирусу. На антитела протестируют не только медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, но также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.

Сообщается, что тесты медучреждения закупают самостоятельно. Исследования будут проводить лаборатории десяти медицинских учреждений края - во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 2,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1,6 тыс. человек выздоровели, 25 человек умерли.