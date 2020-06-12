Российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, поздравили соотечественников с Днем России

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Российские хоккеисты, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поздравили соотечественников с Днем России. Соответствующая видеозапись была размещена в четверг в официальном Youtube-канале российского посольства в США.

"Россия - страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившая на огромном пространстве множество народов, территорий, культур. Наша страна богата плеядой известных людей, здесь родились поистине великие музыканты, писатели, поэты, архитекторы, врачи, ученые, спортсмены. А сколько у нас героев отваги. Мы всегда будем уважать и чтить их подвиги", - сказал капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

"Свои действия и награды в спорте я всегда посвящаю своей семье, своей Отчизне. В хоккее мне всегда помогает русский дух. Мы все ответственны за процветание и развитие нашей страны. С праздником! С Днем России!" - добавил спортсмен.

"Я горжусь тем, что я русский, горд нести российских флаг везде, где бы я ни находился. Я из Магнитогорска, и мне очень дорога и близка российская земля, моя родина", - сказал в своем видеооборащении нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, пожелавший всем россиянам "светлого будущего, постоянства, положительных эмоций, счастья и здоровья".

Свои обращения к соотечественникам также записали на видео защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов, нападающий этого клуба Евгений Кузнецов и форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко.

Поздравление организовало посольство РФ в США. По случаю Дня России в Facebook посольства также была опубликована видеозапись, на которой сотрудники дипмиссии и члены их семей читают стихи о родине. Кроме того, российское посольство в США приняло участие в совместном с дипмиссиями РФ в других странах видеофлешмобе - диппредставительства "передавали" друг другу российский флаг и поздравляли россиян с праздником.