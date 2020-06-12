Постпредства РФ при ООН и ЮНЕСКО запустили спецпроект ко Дню России

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Российские постоянные представительства при ООН и ЮНЕСКО по случаю Дня России представили в социальных сетях специальный проект о расположенных в России объектах всемирного наследия. Об этом сообщили в пятницу журналистам в постпредстве РФ при ООН.

"Цель проекта - рассказать россиянам и иностранцам о культурных и природных сокровищах России, отечественных памятниках старины и национальных парках, чья уникальность и ценность для всего человечества признана на самом высоком международном уровне", - отметили в дипмиссии.

В частности, на странице постпредства в Twitter появились рассказы об озере Байкал, вулканах Камчатки, Ленских столбах и Золотых горах Алтая. Из культурных достопримечательностей под охраной ЮНЕСКО находятся центр Петербурга, Московский Кремль, Соловецкие острова, Херсонес Таврический в Крыму, архитектурные памятники Ярославля, Владимира и Суздаля, Казани, Дербента и других городов страны. Всего в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 30 российских позиций.

В эти месяцы ЮНЕСКО также проводит глобальную акцию в соцсетях с хэштегом #ДелитесьНашимНаследием. "[Странам мира] есть чем поделиться друг с другом, пока мы вместе боремся с COVID-19", - уверены в организации.