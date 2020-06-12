В Москве еще 2 255 пациентов вылечились после заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 2 255 пациентов от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в пятницу.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024", - сообщила вице-мэр.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.