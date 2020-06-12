Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 14 млн

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности уже более 14,2 млн тестов на коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 14,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 343 тыс. тестов.
О том, что число проведенных в стране исследований превысило 13 млн, Роспотребнадзор сообщил 8 июня.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 322 тыс. человек.