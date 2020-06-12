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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава сообщил, что опыт работы медиков при пандемии будет проанализирован

После утверждения профессиональных стандартов будут пересмотрены основные образовательные программы, рассказал главный внештатный специалист ведомства по сестринскому делу Сергей Двойников

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Опыт работы среднего медицинского персонала, полученный в период пандемии, будет проанализирован и учтен при обновлении нормативных документов. Об этом сообщил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по сестринскому делу Сергей Двойников.

"Наши медицинские сестры показали за этот период и продолжают показывать высокий профессионализм в работе и самопожертвование. <...> Опыт их работы будет обязательно проанализирован, он уже сейчас находит свое отражение в программах дополнительного профессионального обучения, которые мы располагаем на федеральном портале непрерывного медицинского образования. После утверждения профессиональных стандартов будут пересмотрены основные образовательные программы (ФГОС) и дополнена нормативная база сестринской практики", - цитирует его слова пресс-служба Минздрава.

Двойников также отметил, что всего в России более 960 тыс. медсестер. "Это преданные здравоохранению люди, которые своим самоотверженным трудом обеспечивают результат работы системы. Сестра и врач - это члены единой команды, работающие на достижение одной цели - сохранение здоровья человека", - сказал эксперт.

"Минздрав России поздравляет всех медицинских работников с Днем России и благодарит за самоотверженность и профессионализм при исполнении своего долга", - добавили в пресс-службе министерства.

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