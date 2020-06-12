Эксперт Минздрава сообщил, что опыт работы медиков при пандемии будет проанализирован

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Опыт работы среднего медицинского персонала, полученный в период пандемии, будет проанализирован и учтен при обновлении нормативных документов. Об этом сообщил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по сестринскому делу Сергей Двойников.

"Наши медицинские сестры показали за этот период и продолжают показывать высокий профессионализм в работе и самопожертвование. <...> Опыт их работы будет обязательно проанализирован, он уже сейчас находит свое отражение в программах дополнительного профессионального обучения, которые мы располагаем на федеральном портале непрерывного медицинского образования. После утверждения профессиональных стандартов будут пересмотрены основные образовательные программы (ФГОС) и дополнена нормативная база сестринской практики", - цитирует его слова пресс-служба Минздрава.

Двойников также отметил, что всего в России более 960 тыс. медсестер. "Это преданные здравоохранению люди, которые своим самоотверженным трудом обеспечивают результат работы системы. Сестра и врач - это члены единой команды, работающие на достижение одной цели - сохранение здоровья человека", - сказал эксперт.

"Минздрав России поздравляет всех медицинских работников с Днем России и благодарит за самоотверженность и профессионализм при исполнении своего долга", - добавили в пресс-службе министерства.