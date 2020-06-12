Рошаль: инфекционная служба должна быть достаточной и всегда наготове

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Инфекционная служба должна быть всегда наготове, ее можно сравнить с пожарными, которые есть вне зависимости от того, есть сейчас пожар или нет. Такое мнение порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, накануне Дня России высказал глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль, который недавно президентским указом удостоен звания Героя Труда России.

"Вне сомнения. Потому что вот у нас есть такая структура, пожарные. Мы такие службы держим на всякий случай - вне зависимости от того, пожары есть или пожара нет. Это наглядный пример того, что государство должно сделать с противоэпидемической службой. Она должна быть наготове всегда и должна быть достаточной", - сказал Рошаль.

Он также отметил, что для того, чтобы сделать систему здравоохранения эффективной, необходимо не только определить первостепенные задачи, но и существенно увеличить финансирование.