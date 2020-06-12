Бокерия: пандемия коронавируса изменила представление о возможностях человека

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила представление о возможностях человека, оказавшемся в непредвиденных обстоятельствах, а также позволила набраться опыта для борьбы с подобными ситуациями в будущем. Об этом в пятницу сообщил президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

"Уже наступает время, когда можно будет вернуться к нормальной наверно жизни. Пандемия очень круто изменила наши представления о возможностях, которые есть у человека, [в условиях] непредвиденных обстоятельств. И сегодня мы должны предпринять все усилия для того, чтобы страна была готова, если это произойдет, <...> к таким необычным ситуациям", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.

Он считает, что система российского здравоохранения смогла выдержать испытание этой пандемией. "События, которые сегодня происходят (пандемия нового коронавируса - прим. ТАСС), показывают, что наше здравоохранение выдержало [это] испытание так же, как и предыдущее, во время Великой Отечественной войны. Мы вернули в строй 17 млн раненых солдат во время войны. Продолжительность жизни медбрата на передовой составляла 11 секунд", - рассказал ученый.

Бокерия отметил, что в целом у России есть большой потенциал и клинический опыт борьбы с подобными ситуациями, в частности эпидемиями и пандемиями. "Самое главное, что мы пережили эту пандемию и должны это учесть. Это должно стать всеобучем для населения, чтобы такого больше не повторять", - заключил он.