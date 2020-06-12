Путин: мир на фоне новых угроз по-новому открыл для себя высокую миссию медиков

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Современные вызовы заставили мир по-новому открыть для себя высокую миссию медиков, которые достойны самых высоких наград. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве.

"Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград", - заявил президент.