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Путин: мир на фоне новых угроз по-новому открыл для себя высокую миссию медиков

Президент подчеркнул, что медработники достойны самых высоких наград

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Современные вызовы заставили мир по-новому открыть для себя высокую миссию медиков, которые достойны самых высоких наград. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве. 

"Современный мир, столкнувшись с новыми вызовами и угрозами, переосмыслил многое, по сути, все мы по-новому почувствовали и открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград", - заявил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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