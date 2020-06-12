Министры здравоохранения стран ШОС проведут совещание в июне

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Главы министерств здравоохранения стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут в июне совещание по видеосвязи. Об этом в пятницу в ходе заседания пресс-клуба ШОС заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

"В рамках ШОС в период пандемии произошел переход к онлайн-кооперации по текущим и новым проектам. Первые попытки проведения онлайн-конференций в условиях эпидемиологического кризиса оказались успешными, и сейчас практически все механизмы практического взаимодействия государств - членов ШОС проходят в формате видеосвязи", - сказал Норов. "В июне в таком же формате планируется проведение совещания министров здравоохранения государств - членов ШОС и консультаций экспертов и глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия", - указал он.

По его словам, "на консультациях, помимо постоянных членов организации, планируется участие представителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.